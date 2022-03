फागोत्सव में महिलाओं ने किया नृत्य, सजाई राधा-कृष्ण की झांकी

भारत विकास परिषद शाखा का आयोजन

करौली Published: March 14, 2022 11:18:18 pm





हिण्डौनसिटी. भारत विकास परिषद शाखा की स्थानीय शाखा की ओर से सोमवार को मंडावरा रोड स्थित लक्ष्मी पैलेस में फागोत्सव मनाया गया। जिसमें फाग गीतों में महिला व पुरुषों ने खूब नृत्य किया।

शाखा सचिव पवन ने बताया कि परिषद के वरिष्ठ सदस्य बत्तूलाल गुप्ता, डा.सुरेश गर्ग, अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा एवं पंकज जैन ने भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

अतिथियों ने संस्कृति सप्ताह के अंतर्गत विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। फागोत्सव में डा.रमेश अग्रवाल, ओमप्रकाश गुप्ता, अशोक गर्ग एवं हेमन्त खत्री को मूर्खाधिराज की उपमा से नवाज कर मंचासीन किया। साथ ही राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई।

परिषद् के छोटे बच्चे, महिला एवं सभी सदस्यों ने भजन, होली के गीत एवं रसियाओं पर जमकर नृत्य किया। एवं फूलों की होली खेली सभी सदस्यों ने एक दूसरे के गुलाल का टीका लगाकर बधाई दी। छोटे बच्चों को पिचकारी एवं मुखौटे उपहार स्वरूप प्रदान किए। मंच संचालन मुकेश जैन ने किया।

जयपुर-बयाना पैसेंजर आज रहेगी रद्द मेगा ब्लॉक में रेलवे अण्डरपास का होगा निर्माण



हिण्डौनसिटी.

मेगा ब्लाक के चलते मंगलवार को जयपुर-बयाना फास्ट पैसेंजर ट्रेन आंशिक रद्द रहेगी। इस दौरान कंसाने के नंगला गांव के पास रेलवे अण्डर पास का निर्माण किया जाएगा। ऐसे में कंसाने का नंगला रेल फाटक सुबह 7 बजे से बंद होने पर हुक्मीखेड़ा अण्डरपास से वाहनों की आवाजाही होगी।

स्टेशन अधीक्षक त्रिलोक चंद राजौरा व रेलपथ विभाग के वरिष्ठ खण्ड अभियंता रूपसिंह मीणा ने बताया कि मंगलवार दोपहर में पांच घंटे मेगा ब्लाक में ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी। ऐसे में जयपुर-बयाना पैसेंजर सवाई माधोपुर-बयाना के मध्य निरस्त रहेगी। ट्रेन का संचालन जयपुर से सवाईमाधोपुर के बीच रहेगा। मेगा ब्लॉक अवधि में पैसेंजर व गुड्स ट्रेनों को निकटवर्ती रेलवे स्टेशनों पर रोका जाएगा।

