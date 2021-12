आरक्षण कोटे से बाहर भी चुनाव में महिलाओं का जीत का परचम

Women's victory in elections even outside reservation quota

महिलाओं को आरक्षित वार्ड 15, दो ने पुरुष वार्डों से जीता चुनाव

पंचायत समिति हिण्डौनसिटी.

करौली Published: December 22, 2021 11:48:49 pm

हिण्डौनसिटी. पंचायत समिति सदस्य चुनाव में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को जीत का ताज मिला है। महिलाओं आरक्षित वार्डों के अलावा अन्य वार्डों में पुरुष प्रत्याशियों को शिकस्त दे जीत दर्ज की है। इस बार चुनाव में 14 पुरुष प्रत्याशी विजयी रहे। वहीं 17 महिलाएं सदस्य चुनकर पंचायत समिति के सदन में पहुंची हैं।

31 सदस्यीय पंचायत समिति में 50 फीसदी आरक्षण के तहत 15 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। वहीं कांग्रस ने 15 व भाजपा ने 14 व बसपा ने 12 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया। जबकि निर्दलीय के तौर 43 महिलाओं सहित कुल 84 महिलाओं प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया था। इनमें 17 महिलाएं जीत कर पंचायत समिति पहुंची है। वहीं कांग्रेस व भाजपा से 14-14 व 40 निर्दलीयों सहित कुल 75 पुरुषों ने सदस्य पद के लिए भाग्य आजमाया था। जिनमें से 14 प्रत्याशी विजयी रहे। इस बार पंचायत समिति बोर्ड में पुरुषों से महिला सदस्यों का संख्याबल 3 अधिक रहेगा।

4 श्रमिक व आठ किसानों ने जीता चुनाव-

पंचायत समिति चुनाव में किसान से लेकर श्रमिक तक सदस्य निर्वाचित हुए हैं। नामांकन पत्र के अनुसार कई सदस्यों की आजीविका किसानी और मजदूरी है। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2 महिलाओं सहित किसान सदस्य बने हैं। वहीं 4 सदस्य पेशे से श्रमिक हैं। जबकि एक टैक्सी ड्राइवर व 3 सदस्य व्यापारी हैं।

उच्च शिक्षितों का टोटा, खूब जीते साक्षर-निरक्षर

पंचायत समिति के चुनाव में उच्च शिक्षित प्रत्याशियों ने भी भाग्य आजमाया। लेकिन साक्षर और निरक्षरों की तुलना में सफलता कम मिली। पंचायत समिति में 4 सदस्य ही स्नातक चुनकर आए हैं। वहीं 6 निरक्षक, 9 साक्षरों को जीत मिली है। इसके अलावा 3 पांचवी पास, 1 आठवी पास 2 दसवीं पास व 6 बारहवी उत्तीर्ण हैं।

