शराब के ठेके पर महिलाओं ने जमाया कब्जा, नहीं खोलने दी दुकान

Women took possession on liquor contracts, did not let shop open

शहर से गांवों तक शराब के ठेकों का विरोध...

-पायलट नगर व फाजिलाबाद में लोगों ने धरना दे किया प्रदर्शन