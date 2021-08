मनरेगा में पूरा किया काम, फिर भी मजदूरी के आधे दाम

Work completed in MNREGA, yet half the cost of wages

कम मजदूरी मिलने पर वार्ड पंच के नेतृत्व में श्रमिकों ने किया प्रदर्शन

मनरेगा मस्टरोल पर तय अवधि में काम के बावजूद 70 रुपए मिली मजदूरी