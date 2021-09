विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस: ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा....पारिवारिक समस्याओं के आगे तोड रहे सांसों की डोर

World Suicide Prevention Day: Yeh Zindagi Milegi Na Dobara.... Breaking the strings of breath in front of family problems

करौली जिले में जिले में 20 माह में 68 लोगों ने की खुदकुशी