यमदूत बन आया ट्रक, युवक को राह में सुला गया मौत की नींद

Yamdoot became a truck, the young man was put to death on his way.Truck Collision two bikes, kills one of the dead, five injured.Jatnangala village incident on Bayana Marg

ट्रक ने दो बाइकों को मारी टक्कर, एक जने की कुचलने से मौत, पांच घायल, बयाना मार्ग पर जटनंगला गांव की घटना