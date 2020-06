सरेराह चौराहे पर युवक की गला रेतकर की हत्या

Young man Cut-throat to murder at night on Sarerah chauraha स्टेशन रोड पर बयाना मोड़ की घटना, देर रात मौके पर पहुंचे एसपी,आरोपी बताए जा रहे हैं मृतक युवक के मित्र, घटना में चार नामजद सहित पांच