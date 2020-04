मालगाड़ी के आगे लेटा युवक, इंजन में फंसा शव, 40 मिनट रुकी रही ट्रेन

Youth lying in front of goods train, dead body stuck in engine, train stopped for 40 minutes

डेढ़ सौ मीटर तक ट्रैक पर घिसटा शव