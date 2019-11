राजस्थान में इस शहर में बन रही सीधे रास्ते पर टेढ़ी सडक़

Zigzag road on the straight road being built in this city in Rajasthan.The city council is making 50 lakh crooked roads by ignoring the encroachments.Somewhere there is space left 15 feet, somewhere the road is being built around the walls.Hindoncity city council is constructing

अतिक्रमणों को नजरअंदाज कर परिषद बना रही 50 लाख की टेढ़ी मेड़ी सडक़.-कहीं 15 फीट छोड़ी जगह तो कहीं दीवारों से सटकर बन रही सडक़. हिण्डौनसिटी नगर परिषद करा रही है निर्माण