रात को लिफ्ट मांगने वाली महिला के प्रति परोपकार या कोई दूसरा विचार हो तो, सोच लें

करनाल(हरियाणा): (Haryana News ) रात में लिफ्ट मांगने वाली (Lift to woman at night, think again ) अकेली महिला को देख कर (Police busted ganag ) यदि परोपकार या दूसरे कोई भाव आएं तो थोड़ा उस नियंत्रण रखें। ऐसे भाव कभी भी सारी-जमा पूंजी लुटवा सकते है। पुलिस और कोर्ट-कचहरी की (May fall in problem for lift to woman ) मुसीबत अलग से गले पड़ सकती है। करनाल पुलिस ने लिफ्ट मांगने के बहाने गिरोह बना कर वाहन चालकों को लूटने वाली महिला के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के कब्जे बड़ी तादाद में लूटा हुआ माल-असबाब बरामद किया है।

लिफ्ट के बहाने लूट लिया

करनाल के शिव कालोनी निवासी रामदास कैथल की तरफ बाइक पर जा रहा था। नहर के पास एक महिला ने लिफ्ट मांगी। महिला की मदद करने की नीयत से रामदास ने उसे लिफ्ट देकर भारी कीमत चुकाई। लिफ्ट के बाद बाइक सवार को वह बातों में फंसा व डरा धमका कर सुनसान जगह पर ले गई और अन्य दो साथियों के साथ मिलकर रामदास से एक सोने की अंगूठी व 7 हजार रुपये छीनकर फरार हो गई। रामदास के बयान पर थाना रामनगर में मामला दर्ज किया।

महिला को मोहरा बना कर लूटते थे

सूचना के आधार पर पुलिस ने गैंग के एक आरोपी गांव बराना जिला पानीपत निवासी अनिल को काबू रिमांड हासिल किया। आरोपी ने बताया कि वे महिला साथी जीवन नगर सोनीपत निवासी विधवा सुदेश व देवडू रोड ऋषि नगर कालोनी सोनीपत निवासी रिंकू के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देते हैं। महिला को 4 सितंबर को सोनीपत से गिरफ्तार कर 5 सितंबर को अदालत से रिमांड हासिल किया। पूछताछ में उसने बताया कि लिफ्ट के बहाने वह उस व्यक्ति को किसी सुनसान इलाके में ले जाती थी। फिर साथियों के साथ मिलकर उससे लूटपाट कर फरार हो जाते थे। ज्यादातर 45/50 साल के व्यक्तियों को निशाना बनाया जाता था।

11 वारदातें कबूली

पुलिस गिरोह के तीसरे साथी की तलाश की जा रही है। गिरोह ने अभी तक 11 वारदातों को कबूल किया है। इनके कब्जे से वारदात में प्रयोग एक बाइक, सोने की चेन, दो सोने की अंगूठी, 1.50 लाख रुपये बरामद किये गये। इनमें करनाल के थाना क्षेत्र रामनगर की दो वारदात, सेक्टर-32, 33 की दो, थाना शहर की एक, थाना सदर की एक वारदात की बात मानी है। आरोपियों से करनाल की 6 वारदातों का खुलासा हुआ। इसके अतिरिक्त जिला कुरुक्षेत्र के अलग-अलग थाना क्षेत्र की 5 वारदातों को अंजाम दिया गया था।