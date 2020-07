स्कूल मालिक, प्रिन्सिपल व तहसीलदार पर देह शोषण का मामला

(Hariyana News ) प्राइवेट स्कूल के मालिक और प्रिन्सिपल (Woman sexual exploitation by School Owner and principal ) ने पदोन्नति देने की आड़ में देह शोषण किया और एक तहसीलदार को भी इसमें शामिल कर लिया। इसके बावजूद उसे पदोन्नति नहीं मिली और स्कूल से (Sexual exploitation to go give incentive ) बाहर का रास्ता दिखा दिया।