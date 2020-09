कोरोना काल में दुगने वेतन के बावजूद हरियाणा में नहीं मिल रहे चिकित्सक

(Haryana News ) हरियाणा सरकार कोरोना काल (Corona period ) में एक नई तरह की (A news kind challenge in Haryana ) चुनौती से जूझ रही है। कोरोना के कारण इस हरित प्रदेश में डॉक्टर (Doctors don't want to government job in Haryana ) ढूंढे से भी नहीं मिल रहा है। सरकार डॉक्टर्स को मनचाहा वेतन भी उपलब्ध कराने को तैयार है, इसके बावजूद डॉक्टर सरकारी नौकरी में आने को तैयार नहीं हैं।