अब हरियाणा सरकार कुंवारों के विवाह के लिए ढूंढेगी दुल्हा-दुल्हन

(Haryana News ) बस इसी की कसर बाकी थी, अब सरकार कुंवारों के दुल्हा-दुल्हन ढूंढने (Haryana government will find bride and groom ) का इंतजाम भी करेगी। शर्त यह है कि युवक-युवती गांव के होने चाहिए। हरियाणा सरकार ने गांव के कुंवारे युवक-युवतियों के (Portal for unmarried ) लिए विवाह के इतंजाम करने का बीड़ा उठाया है। विवाह योग्य युवक-युवतियों को मिलाने का काम मिलन नाम के पोर्टल से किया जाएगा।