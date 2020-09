इस शहर में सामूहिक दुष्कर्म और हनीट्रेप के मामलों से हलकान है पुलिस

(Haryana News ) हरियाणा के इस जिले में सामूहिक दुष्कर्म (Group rape & Honey trap ) और हनीट्रेप के प्रकरणों को लेकर भूचाल (Earth quake in police) आया हुआ है। पुलिस इन मामलों में पसीने-पसीने (Here police in distraught) हो रही है। पुलिस की कार्रवाई के बाद संदेह के घेरे में हैं। इन हाईप्रोफाइल मामलों (Police faceing high profle cases ) ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है।