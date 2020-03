इस भैंसे की कीमत मर्सडीज से कम नहीं है, पर इसकी सवारी की सोचना भी मत

भैंसे की मर्सडीज से ( Buffalo price is more than Mercedes ) क्या तुलना हो सकती है। जी हां, हो सकती है यदि भैंसे की कीमत मर्सडीज जैसी हो तो। हरियाणा के एक भैंसे की कीमत किसी महंगी कार से कम नहीं हैं। ( Popularity of this Buffalo ) । इसकी कीमत की वजह भी इसका शारारिक सौष्ठव है। भैसा भी किसी सिक्स पैक बॉडी ( Buffalo like body builder ) बिल्डर से कम नहीं है।

करनाल (हरियाणा): भैंसे की मर्सडीज से ( Buffalo price is more than Mercedes ) क्या तुलना हो सकती है। जी हां, हो सकती है यदि भैंसे की कीमत मर्सडीज जैसी हो तो। हरियाणा के एक भैंसे की कीमत किसी महंगी कार से कम नहीं हैं। भैंसे का आकर्षण कार ( Popularity of this Buffalo ) से कम नहीं है। इसकी कीमत की वजह भी इसका शारारिक सौष्ठव है। भैसा भी किसी सिक्स पैक बॉडी ( Buffalo like body builder ) बिल्डर से कम नहीं है।

हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं पशु भी

हरियाणा का नाम अभी तक कुश्ती और मुक्केबाजी ( Famous Boxer and Wrestler of Hariyana ) में है। प्रदेश के पहलवानों और मुक्केबाजों ने विश्वस्तर पर अपना परचम फहराया है। अब इस की गाय-भैस भी नाम ( Livestocks of Hariyana ) बटोर रही हैं। इनकी भी खूब ख्याती हो रही है। ऐसा ही एक ख्यातनाम भैंसा हरियाणा का है। इस भैंसे की कीमत किसी मर्सडीज से कम नहीं है। कीमत सुनने पर एकबारगी तो सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं।

भैंसे ने जीता ईनाम

भिवानी के उत्तम नगर निवासी श्मशेर जांगड़ा के भैंसे की कीमत २५ लाख रुपए तक लग चुकी है। श्मशेर इस कीमत में भी इस भैंसे को बेचने को राजी नहीं है। इस भैंसे का नाम भी उसकी कद-काठी के अनुरूप विराट रखा गया है। वाकई देखने में यह भैंसा लगता भी विराट है। पिछले दिनों करनाल में आयोजित एक पशु प्रदर्शनी में विराट तृतीय स्थान पर रहा। इसके पशुपालन विभाग की ओर से लगाए गए इस मेले में विराट के मालिक श्मशेर को ११ हजार रुपए का पुरस्कार मिला।

विभाग कराता है मेलों का आयोजन

पशुपालन विभाग के उपनिदेशक जयसिंह धणघस ने बताया कि विभाग ऐसे पशु मेले कराता है। इसका उद्देश्य अच्छी नस्ल के पशुओं का संवद्र्धन-संरक्षण करना है। विभाग का प्रयास है कि मुर्राह और ऐसी ही दूसरी बेहतर नस्लों के पशुओं से दुग्ध और सीमन से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। मेलों के दौरान विभाग पालतू पशुओं के रखरखाव की जानकारी किसानों को मुहैया कराता है। पशुओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर विभाग किसानों को परामर्श देता है। यही वजह है कि हरियाणा के पालतू पशु देश के साथ ही विदेश में भी अपनी पहचान बना रहे हैं।