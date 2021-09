पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर होगा कासगंज का नामकरण, इन संस्थानों के भी बदलेंगे नाम

Kasganj District will be Renamed After Kalyan Singh- यूपी सरकार (UP Government) कासगंज जिले का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यपाल दिवंगत कल्याण सिंह (Kalyan Singh) के नाम पर रख सकती है। जिला पंचायत बोर्ड ने दिवंगत कल्‍याण सिंह के नाम पर जिले का नाम रखने का प्रस्‍ताव पारित कर यूपी सरकार से इस संबंध में सिफारिश की है। नाम बदलने के प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया गया है।