महानंदा में नाव पलटने से टला बड़ा हादसा, 2 दर्जन थे सवार

(Bihar News ) कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र के जाजा पंचायत के नंदनपुर (Boat over turn) घाट पर यात्रियों से खचाखच भरी हुई एक नाव महानंदा नदी में (Accident in Mahnanda river ) पलट गई। गनीमत यह रही कि नाव किनारे के पास डूबी, जिससे लोगों ने (Passengers crossed river by swiming) तैर कर नदी पार कर ली। इस दुर्घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है। नाव में क्षमता से अधिक करीब दो दर्जन लोग सवार थे।