इस राज्य के बच्चे पढऩे के लिए पड़ौसी राज्य में जाते हैं

( Bihar News ) देश में लॉक डाउन ( Lock down ) के चलते लोगों को सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके पैदल ही अपने घरों को जाना पड़ रहा है। लेकिन कटिहार ( Katihar News ) के बच्चे स्कूल ( Students go daily to another state by foot ) जाने के लिए हर रोज एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं।