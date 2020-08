नेपाल सरकार के न चाहने के बाद भी अयोध्या पर मनाई गई खुशियां

(Bihar News ) चीन की पिछलग्गू (Nepal blind follower of China ) बनने के चक्कर में नेपाल सरकार भारत का चाहे जितना विरोध कर ले किन्तु अपनी बहुसंख्यक हिन्दू (Majority of Hindu in Nepal ) आबादी की भावनात्मक उपेक्षा नहीं कर सकती। यही वजह हे कि न सिर्फ नेपाल की ओर से अयोध्या में मंदिर निर्माण (Nepal congratulate to India for Ram Temple ) के श्रीगणेश करने पर बधाई दी बल्कि पशुपतिनाथ मंदिर में दीपोत्सव मनाया गया।