यहां सरकारी रवैये तंग आकर हवाई पट्टी बना दी खेत, हवाई जहाज हो गए कबाड़

(Katihar News) बिहार (Bihar News ) का नाम घोटालों, भ्रष्टाचार और (Defame Bihar ) अपराधों को लेकर बदनाम होता आया है किन्तु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस दौर में लोग बैलगाडिय़ों में सफर किया करते थे, उस दौर में बिहार में हवाई (Here once was aeroplanes ) जहाज उड़ा करते थे। वक्त ने ऐसी करवट बदली कि हवाई पट्टी पर खेती होने लगी है और हवाई जहाज ऐसे रखे हुए हैं, जैसे घरों में कबाड़ हुए वाहन रखे रहते हैं।