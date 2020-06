सरकारी अफसरों का तरीका, पहले भूखे-प्यासों पर डंडे बरसाए फिर मांग मानी

(Bihar News ) सरकारी अफसरों के कामकाज (Officers method ) करने का तौर-तरीका कैसा होता है, इसकी एक बानगी (First lathicharge on labour, than accept demand ) कटिहार मे देखने को मिली। केरल से आने के बाद अपने गांव तक जाने के लिए बस का इंतजाम करने की मांग कर रहे भूखे-प्यासे अप्रवासी श्रमिकों पर पहले पुलिस ने डंडे बरसाए बाद में उनकी यही मांग मानते हुए बसों की व्यवस्था की गई।