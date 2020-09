पटना मे सरेआम शराब तस्करों ने पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा, जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी

बिहार (Bihar News ) में शराब तस्करों के दुस्साहस (Terror of Liquor Mafia in Bihar ) का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब राजधानी पटना तक सुरक्षित नहीं है। यहां पर शराब तस्करों व उनके गुर्गों ने छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर (Liquar Mafia attacked on police) हमला कर न केवल उन्हें बुरी तरह पीटा, बल्कि एक पुलिसकर्मी को गोली मारकर जख्मी भी कर दिया।

कटिहार(बिहार): (Bihar News ) बिहार में अपराधियों के हौसले इस (Terror of Liquor Mafia in Bihar ) कदर बुलंद हैं कि आम लोग तो क्या पुलिस की भी शामत आ जाती है। बिहार में शराबंदी के बाद शराब की तस्करी काली मोटी कमाई का जरिया बन चुकी है। शराब तस्कर किसी से नहीं डरते हैं। उन्हें कानून व पुलिस (No fear liquor Mafia ) का भी डर नहीं रहा। तस्करी में जुड़े गिरोह के निशाने पर पुलिस भी है। शराब तस्करों के दुस्साहस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब राजधानी पटना तक सुरक्षित नहीं है। यहां पर शराब तस्करों व उनके गुर्गों ने छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर (Liquor Mafia attacked on police) हमला कर न केवल उन्हें बुरी तरह पीटा, बल्कि एक पुलिसकर्मी को गोली मारकर जख्मी भी कर दिया।

पुलिस पिटाई का वीडियो वायरल

पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र की इस घटना का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। इस बीच पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित कई नेताओं ने नीतिश सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए शेयर किया है। हालांकि वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है।

तस्करों ने घेर लिया पुलिस को

पुलिस ने गुप्त सूचना के बाद संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से शराब उतरने की खबर पर छापेमारी की। अवैध शराब को मीठापुर पहुंचाया जाना था। मौके पर ही पुलिस और माफियाओं के बीच खूनी भिड़ंत हो गई। घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र के यारपुर पुल के समीप आर ब्लॉक रेलवे ट्रैक पर हुई। इसी जगह कथित शराब माफिया सुबोध पासवान का झोपड़ीनुमा घर है, जहां वह अपने अन्य भाइयों के साथ रहता है। इस सूचना पर पुलिस ने उनका पीछा किया तथा घर तक पहुंच गई। वहां दरवाजे पर खड़े मिले शराब तस्कर सुबोध को पकड़ लिया और थाना ले जाने लगी तो मौजूद लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। देखते-देखते पूरा मोहल्ला गोलबंद हो गया। वे लोग रेलवे ट्रैक से पत्थर उठाकर पुलिस पर बरसाने लगे। इस बीच तीन-चार लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सुबोध जख्मी हो गया। गोली उसके पेट व पैर में लगी।

एएसआई को मारी गोली

छापेमारी देख शराब माफियाओं की ओर से की गई फायरिंग में जक्कनपुर थाने के एएसआई आशुतोष राय के तलुए में गोली लग गई। फायरिंग के पहले माफियाओं और उनके समर्थकों ने 15 मिनट तक एएसआई को अपने कब्जे में रखा और जमकर मारपीट की। उनकी वर्दी तक फाड़ डाली। कंधे पर लगे स्टार को नोंच दिया। इस दौरान बाकी के सिपाही भाग खड़े हुए थे। पुलिस पर हमला करने वाली भीड़ में महिलाएं भी शामिल थीं। सुबोध और उसके परिवार वालों पर विभिन्न थानों में 14 मामले दर्ज हैं। घटनास्थल पर काफी देर तक अराजक स्थिति बनी रही। घंटों बाद हालात पर नियंत्रण पाया गया। घटनास्थल से दो खोखे मिले। रेलवे ट्रैक पर पुलिस के बैज के साथ खून से सनी पुलिस की टोपी भी मिली। घटना के सिलसिले में जक्कनपुर पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है।

लालू ने किया जोरदार तंज

पुलिस की पिटाई का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो को अब तक कई नेताओं ने वायरल कर बिहार में खुलेआम शराब बिक्री को लेकर नीतीश सरकार पर तंज कसा। इस वीडियो को राजद सु्प्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शेयर करते हुए लिखा है कि -'यह है बिहार पुलिस की औक़ात और इक़बाल! मानो वीडियो में शराब माफिया दरोग़ा को नहीं प्रदेश के गृहमंत्री को पीट रहा है। शराबबंदी के नाम पर भ्रष्टाचार फैला उसने बिहार को महका दिया है और इसी महक के चलते उसने शराबबंदी पर प्रवचन भी बंद कर दिए है।'