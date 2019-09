यहां जन्म दिन पर प्रधानमंत्री मोदी की हुई पूजा...

Birthaday of Modi: कटिहार (प्रियरंजन भारती), प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) का जन्मदिन देश दुनिया में अलग अलग तरीकों से मनाया गया। लेकिन कटिहार जिले के सीमावर्ती आलमगंज प्रखंड का गांव आनंदपुर प्रधानमंत्री का जन्मदिन ( Birthady of Narendra Modi ) विशेष रूप से मनाए जाने के लिए चर्चा में रहा। यह गांव प्रधानमंत्री की मूर्ति और मंदिर ( Temple of Narendra Modi ) को लेकर चर्चा में है। ग्रामीणों ने मंगलवार को विशेष रूप से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। विशेष रूप से पूजा अर्चना की गई और केक काटे गये। ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में गुब्बारे सजाए और जन्मदिन मनाने के रस्म अदा की।

चंदे से बनवाई मूर्ति

लंबे समय तक विकास और परिवहन माध्यमों से ओझल रहने वाले इस गांव में नरेंद्र मोदी की संगमरमर की आदमकद मूर्ति है। इसे हनुमान मंदिर में स्थापित कर दिया गया। गांववासियों ने चंदा इक_ा कर मूर्ति बनवाने के बाद वहां स्थापित किया। इन्हें लोग विकास का देवता मानकर पूजा करते हैं,अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ।

अब गांववासी अलग से चंदा इक_ा कर रहे हैं ताकि अलग मंदिर बनाया जा सके।

रोचक कथा है मोदी पूजा की

मंदिर में मूर्ति लगाने और विकास का देवता मानने की विशेष रोचक कथा है। विकास से कोसों दूर रहने वाले इस गांव में पहली बार प्रधानमंत्री योजना से सड़क बनी। बिजली भी आ गई। प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों के घर बने और शौचालय भी बनाए गये। गांव में स्कूल खुला तो बच्चे पढऩे जाने लग गये। बस क्या था, प्रधानमंत्री बन गये विकास के देवता। गांव के लक्खन कुमार कहते हैं कि जो विकास हुआ सब मोदी जी की देन है। हम क्यों उन्हें देवता नहीं मानें। गांव के ही ललन सिंह और पालो देवी कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लिए साक्षात भगवान हैं। हम भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए उनसे मंगल कामनाओं भी मांग रहे हैं।