स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की तैयारी : निबंध और स्लोगन के जरिये दिया गया स्वच्छता का अनोखा संदेश

कटनी/ मध्य प्रदेश के कटनी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत रोजाना विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। यहां सामान्य जन के बीच स्वच्छता का संदेश प्रसारित किया जा रहा है। नोडल अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन आदेश जैन ने बताया कि, गुरूनानक वार्ड स्थित गुरूनानक हायर सेकेंड्री स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति में निगम की सहयोगी टीम द्वारा शहर की स्वच्छता, वायु, जल, शहर पर स्वच्छता का प्रभाव, व्यक्तिगत शौचालय एवं सफाई मित्रों के प्रति राय हेतु निबंध एवं स्लोगन प्रतियोगिता आयोजन किया गया। यहां छात्रों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की गतिविधियों से विधार्थियों को अवगत कराया।

पढ़े ये खास खबर- मध्य प्रदेश में चयनित 30 हजार शिक्षकों की सरकारी पदों पर होने वाली है नियुक्ति, जल्द खुशखबरी देंगे शिवराज

देखें खबर से संबंधित वीडियो...

अव्वल रेंकिंग के लिये सिटीजन से जारी राय

स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में नागरिकों की सहभागिता हेतु निगम की सहयोगी संस्था ओम साईं विजन द्वारा नागरिकों से संपर्क किया जा रहा है। साथ ही उनके घर जाकर भी सिटीजन फीडबेक लेने के निरंतर प्रयास किये जा रहे है।

पढ़े ये खास खबर- एक्शन मोड में शिवराज : प्रदेश के 5 अफसरों को हटाया, बोले- 'जो परफार्मेंस देगा सिर्फ वही टिकेगा'





ये एप्स किये जा रहे प्रमोट



विगत दिवस नगर के मुख्य मार्ग स्टेशन रोड से सुभाष चौक तक एवं फारेस्टर प्ले ग्राउंड परिसर पहुंचकर उपस्थित नागरिकों से संपर्क व संवाद किया। साथ ही, स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार, स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 हेतु सिटीजन फीडबैक के 6 माध्यमों Swachhata app, SS2020portal, Outbound calls, 1969 HelpLine, vote For Your city app, Face To Face conversation के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्नों 7 प्रश्नों की जानकारी प्रदान की।

पढ़े ये खास खबर- भरे बाजार युवतियों का दंगल, कहासुनी से शुरु हुआ विवाद, देखते ही देखते बरसने लगे लात-घूसे



शहरवासियों से की जा रही अपील

शहर को स्वच्छता में नंबर-1 बनाने के लिये अपनी सिटी को वोट करने के साथ ही अधिक से अधिक संख्या में स्वच्छता एप डाउनलोड कर सकारात्मक फीडबैक देकर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में अपने नगर को अव्वल रेंकिंग दिलानें में सहयोग प्रदान करने की भी अपील की जा रही है।