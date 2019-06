यहां बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा रेल फ्लाईओवर, नीचे पटरी पर यात्री ट्रेन और उपर दौड़ेगी मालगाड़ी

राघवेंद्र चतुर्वेदी @ कटनी. रेलवे जंक्शन से पांचों दिशाओं में यात्री ट्रेनें जमीन पर बिछी पटरी पर दौड़ेगी तो मालगाड़ी उपर रेलवे फ्लाईओवर पर चलेगी। कटनी में देश का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे फ्लाई ओवर (ग्रेड सेपरेटर) बनेगा। इसके लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के अधिकारियों ने सर्वे से लेकर दूसरी तैयारी प्रारंभ कर दी है। 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई का ग्रेड सेपरेटर बिलासपुर जोन के झलवारा से कटनी-सतना रेल रेल मार्ग पर स्थित पटवारा रेलवे स्टेशन के बीच बनेगा। इससे बिलासपुर की ओर से आने वाली मालगाडिय़ों का सतना, इलाहाबाद की ओर आवाजाही सुगम होगी।

बिलासपुर जोन के सीपीआरओ रवीश कुमार ने बताया कि कटनी यार्ड को डीकंजेस्ट करने का प्लान है। झलवारा से ग्रेड सेपरेटर उठकर सतना लाइन को कनेक्ट करेगा। सर्वे हो गया है, नक्शा बन रहा है। इसका निर्माण कार्य पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन द्वारा करवाया जाएगा।

देश का पहला सबसे बड़ा ग्रेड सेपरेटर भी कटनी में ही निर्माणाधीन IMAGE CREDIT: Raghavendra

बतादें कि देश का पहला सबसे बड़ा ग्रेड सेपरेटर भी कटनी में ही निर्माणाधीन है। कटनी-सिंगरौली लाइन पर कटंगी स्टेशन से बीना लाइन पर मझगवां के बीच करीब 14 किलोमीटर लंबाई वाला यह फ्लाईओवर मार्च 2022 तक बनकर तैयार होगा। मालगाड़ी की आवाजाही के लिए निर्माणाधीन इस ग्रेड सेपरेटर काम शुरू करने से पहले बिजली के खंभे, तार और पेड़ सहित अन्य बाधाएं हटाई जा रही है। मुड़वारा रेलवे स्टेशन के आसपास निजी जमीन पर होने वाले निर्माण के लिए भूअर्जन की प्रक्रिया चल रही है। रेलवे का पीडब्ल्यूआइ भवन और हॉस्टल फ्लाईओवर निर्माण में बीच में आएगा, जिसे हटाया जा रहा है।

इस ग्रेड सेपरेटर का काम इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी (इनकॉन) द्वारा करवाया जा रहा है। इरकॉन के जीएम शुभमोहन सिंह बताते हैं कि कटंगी से मझगवां के बीच अप और डाउन लाइन मिलाकर 31.5 किलोमीटर लंबाई में ग्रेड सेपरेटर बनेगा। निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 2022 तक पूरा का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।

न्यू कटनी जंक्शन (एनकेजे) रेलवे यार्ड देश के बड़े रेलवे यार्ड में से एक है। यहां बीते वित्तीय वर्ष में 24 घंटे के दौरान 39 मालगाड़ी निकासी का कीर्तिमान रहा है। एनकेजे कटनी से जबलपुर, बीना, सतना, सिंगरौली और बिलासपुर के लिए ट्रेनों की आवाजाही होती है। यात्री ट्रेन व मालगाड़ी की आवाजाही के दौरान किसी भी एक दिशा में ट्रेन चलती है तो शेष तीन दिशाओं में ट्रेनों की आवाजाही रुक जाती है। ग्रेड सेपरेटर निर्माण के बाद ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी और यात्री ट्रेनों के साथ ही मालगाड़ी आवाजाही में समय की बचत होगी।