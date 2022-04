घोषणा हुए सालों बीते, योजनाओं पर काम तो दूर निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं करा पाए अफसर, बजट का रोड़ा

चांडक चौक से गर्ग चौराहा मार्ग चौड़ीकरण, रिवर फ्रंट योजना, अमीरगंज तालाब सौंदर्यीकरण, कटायेघाट पुल चौड़ीकरण का काम अटका

चौपाटी नवीनीकरण, सर्व सुविधायुक्त बस स्टैंड का निर्माण भी अधर में

Development work not being done in Katni city