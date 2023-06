इस जिले के हजारों किसानों को मिली बड़ी सौगात, मुख्यालय में मिलेगी सुविधा

खाद के लिए 50 किलोमीटर का चक्कर नहीं काटेंगे हजारों किसान, ब्लॉक मुख्यालय में ही मिलेंगे उर्वरक

डिफाल्टर होने व अधिक खाद की जरुरत होने पर शहर आकर लेनी पड़ती थी खाद, घंटाघर व डबल लॉक केंद्र में परेशान होते थे किसान

ढीमरखेड़ा में डबल लॉक केंद्र खोलने शुरू हुई पहल, 2000 मैट्रिक टन क्षमता के केंद्र की मांग

Farmers will get fertilizer in blocks of Katni district