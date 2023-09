आयुर्वेद की डिग्री से सरपंच द्वारा किया जा रहा था एलोपैथी उपचार, एक्सपायरी डेट की दवाएं जब्त

स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की छापेमारी में खुलासा, स्वास्थ्य विभाग ने जब्त की दवाएं, शुरू की जांच

रीठी में ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा संचालित की जा रही है क्लीनिक

Allopathy treatment was being done by Sarpanch with Ayurveda degree