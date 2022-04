पति की मौत के बाद एक साल बाद भी नहीं मिली संबल सहायता, सचिव मांग रहा 50 हजार रुपये

सचिव ने कहा डिमांड रखी है, हमने किसी को परेशान नहीं किया, पीडि़त ने अधिकारी को सुनाई रिकॉर्डिंग, एक साल से सचिव के चक्कर काट रही कल्याणी, जनपद सीइओ से लगाई न्याय की गुहार, एक साल पहले हो गई है पति की मौत

Secretary is seeking bribe to get benefit of Sambal scheme