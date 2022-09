सालों से जमीन के नीचे छिपा रखी थी 95 करोड़ की बेशकमती मूर्तियां, ऐसे पकड़ में आया गिरोह

कौशांबी में पुलिस ने 95 करोड़ की दो बेशकीमती मूर्तियों को कब्जे में लेकर 10 तस्करों को अरेस्ट किया है। तस्करों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उन्होंने 15 साल पहले दोनों मूर्तियां बुंदेलखंड इलाके से चोरी की थी और उसे फतेहपुर के एक कारोबारी के जरिए केरल में 25 करोड़ रुपए में बेचने जा रहे थे।

गाजियाबाद के कौशांबी में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने तस्करी के ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसने हजार या लाख नहीं बल्कि 95 करोड़ की दो बेशकीमती मूर्तियों को जमीन के नीचे छिपाकर रखा था। पुलिस ने मौके से 10 तस्करों को अपनी गिरफ्त में लिया है। बताया जाता है कि इन मूर्तियों में से एक मूर्ति अष्टधातु की बनी है, जबकि दूसरी मूर्ति मिश्रित धातु की बनी हुई है। वहीं दोनों मूर्तियों को केरल में 25 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी चल रही थी। हालांकि तस्कर इस काम को करने में कामयाब हो पाते इससे पहले ही वह पुलिस की पकड़ में आ गए।

Priceless idols were hidden under the ground 10 smugglers arrested in Kaushambi