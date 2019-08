8 साल की बच्ची को रस्सी पर चलते देख थम जाते हर किसी के पैर, परिवार का पेट पालने मासूम दिखती है करतब

पिता ढोल पर थाप लगा रहे हैं ताकि लोग ढोल की आवाज सुनकर से उनके पास पहुंचे, जबकि 8 साल की बच्ची एक इंच मोटी रस्सी पर बिना किसी सहारे करतब दिखा रही है (8 year old girl showing feat on the rope) ।