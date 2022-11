फसल चट की, ट्यूबवेल तोड़ा और घनी आबादी के बीच चहलकदमी और भी बहुत कुछ किया हाथियों ने

अ+ अ- कवर्धाPublished: Nov 04, 2022 01:53:40 pm Submitted by: Shiv Singh

Elephant terror in Kawardha खेत में रखवाली के लिए झोपड़ी बनाया था उसको तोड़ दिया। फिर सुबह हाथियों के दल ग्राम पिपहर, मुनगा डीह व बदोरा के वन विकास निगम के जंगलों में प्रवेश किया। वही वनकर्मी कुछ समय तक निगरानी रखे फिर अपने--अपने रास्ते चले गए। लेकिन आसपास के ग्रामीणों में दहशत बना हुआ है क्योंकि न जाने कब कोई दुर्घटना हो जाए।

कवर्धा के जंगल में पहुंचा हाथियों का दल

कवर्धा . Kawardha, news हाथियों का दल साल भर किसानों को परेशान करते रहता है। आएदिन खेतों की फसल को नुकसान पहुंचाने के अलावा घरों में भी तोडफ़ोड़ कर बेघर कर रहा है।

अब फिर हाथियों का दल दो हफ्ते तक खुडिय़ा रेंज में उत्पात मचानेे के बाद कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक के जंगल में प्रवेश किया। Elephant terror in Kawardha पहले दिन तो ग्राम मझोली रवन, गुढा, भोईटोला में हाथियों ने फ सल को चौपट किया साथ ही एट्यूबवेल मकान को भी तोड़ दिया। वहीं हाथियों का उत्पात दूसरे दिन कोदवागोड़ान में हुआ। खतरा बढ़ते जा रहा है क्योंकि हाथियों का दल ( Elephant terror in Kawardha) अब वनांचल से होते हुए रहवासी इलाकों की ओर आगे बढ़ रहा है। गांव के लोगों ने पत्रिका डॉट काम को बताया कि हाथियों के आने की कई वजह हैं। इनका कहना है कि घनी आबादी के बीच हार्थियों को धान की फसल के साथ गन्ना भी मिलेगा।

हाथियों को प्रिय है गन्ना

Elephant terror in Kawardha चहलकदमी के दौरान किसान और ग्रामीणों के मिलने से अनचाही घटना हो सकती है। वन विभाग के कर्मचारी कितना सजग रहते हैं इसका पता ग्रामीणों को सुबह फसल चौपट होने के बाद चला। हार्थियों को गन्ना बहुत प्रिय है ।

सोमवार-मंगलवार की रात में हाथियों का दल दूसरे रूट से कोदवागोदान में प्रवेश कर लिया जहां सेकड़ों लोग अपने फसल को बचाने के लिए इकठ्टे होकर फ टाके फोडऩा शुरु किया जिससे हाथियो के दल मलकचरा होते हुए बिरेन बाह से जामुनपानी होते हुए छिरहा पहुंच गया। वहां पर सुखराम यादव का धान की खरही था जिसको हाथियों ने सफाचट किया।

पढ़ना जारी रखे