कवर्धा: 3 साल की मासूम से दो नाबालिगों ने की हैवानियत, गिरफ्तार

कवर्धाPublished: Nov 01, 2023 09:06:11 am Submitted by: Khyati Parihar

Rape of an innocent child in Kawardha : जिले में एक बार फिर तीन साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है।

कवर्धा। CG Crime News: जिले में एक बार फिर तीन साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। मामले में दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी उम्र 12 साल से 14 के बीच की है। पुलिस घटना की विवेचना कर रही है।