मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी, लेकिन यहां एक मिमी ही बरसा पानी, सूख गया खेत

कवर्धा. मौसम विभाग (No rainfall in chhattisgarh) द्वारा राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी थी, लेकिन कबीरधाम जिले में सिर्फ औसत एक मिमी बारिश (No rain in Kawardha) हुई। इससे खेतों की ऊपरी परत तक नहीं भीग सकी। कबीरधाम (Kawardha news) फिलहाल फिर से अल्प वर्षा के घेरे में है। 13 जुलाई के बाद 20 जुलाई को बारिश (No rain in Kawardha) हुई वह भी आधे घंटे, खंडा वर्षा (Drought farm) के रूप में। सुबह आसमान में बादल तो जरूर थे, लेकिन धूप भी खिला था।

दोपहर को आसमान काले बादलों से ढ़क गया, मानो आज तक जमकर बारिश होगा। करीब डेढ़ बजे झिमझिम बारिश शुरू हुई। जैसे ही बारिश रफ्तार पकड़ी, हवा के साथ बारिश भी आगे बढ़ निकली। किसानों को काफी उम्मीदें थी बेहतर बारिश होगी, लेकिन उनकी उम्मीद पर ही पानी फिर गया। दूसरी ओर मौसम विभाग की भी चेतावनी थी कि कुछ जिलों में जोरदार बारिश होगी, लेकिन शायद लगता है वह चेतावनी कबीरधाम जिले के लिए नहीं थी।

थरहा को फेंक रहे

किसान परेशान है क्योंकि रोपा के लायक बारिश नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी समस्या यह है कि जो भू-जल स्तर गर्मी के दिनों में नीचे गया वह अब तक ऊपर नहीं आया है। बोरपंप से पानी भी नहीं चढ़ रहा जिससे कि खेतों में प्यास बुझा सके। ऐसे में किसान थरहा के धान को फेंक रहे हैं क्योंकि अधिक पानी के बिना रोपा तो होने से रहा। इसके बजाए किसान फिर से बोआई करने में जुट चुके हैं।

एक मिमी बारिश हुई

शनिवार को जिले में औसत एक मिलीमीटर ही बारिश हुई। इसमें कवर्धा तहसील अंतर्गत 2.2 मिलीमीटर और पंडरिया 2 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा बोड़ला और सहसपुर लोहारा तहसील पूरी तरह से सूखा और प्यास रह गया। वहीं अब तक बोड़ला और पंडरिया ब्लॉक में ही कम बारिश हुई। बोड़ला में अब तक 137.7 और पंडरिया में 186 मिलीमीटर बारिश हो सकी है।

...और भी है मौसम से जुड़ी ढेरों खबरें