वाइस ऑफ खंडवा में दोनों ग्रुपों से फाइनल में पहुंचे 10-10 प्रतियोगी

3 अगस्त को गौरीकुंज सभागृह में होगा फाइनल





खंडवा. किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच द्वारा आयोजित वाइस ऑफ खंडवा प्रतियोगिता का बी ग्रुप-18 वर्ष से कम आयु व ए-ग्रुप 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का सेमी फाइनल राउंड दोपहर में गौरीकुंज सभागृह में प्रारंभ हुआ। जिसमें सेमी फाइनल में ए ग्रुप से 10 प्रतियोगियों का चयन व बी ग्रुप से10 प्रतियोगियों का चयन फाइनल के लिए किया गया। वहीं कार्यक्रम में प्रतियोगियों के परिवारजनों को नेत्रदान की जानकारी देकर नेत्रदान के घोषणा-पत्र भराये गए। कार्यक्रम में बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक ऋण विभाग संजय पटेल प्रबंधक विपणन हिमांशु, महापौर व संरक्षक अमृता अमर यादव, लायन्स क्लब अध्यक्ष व लायन्स इंटरनेशनल के जोन चेयरमेन अखिलेश गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ अमरेश पांडे के आतिथ्य में किया गया। मंच के अध्यक्ष रणवीरसिंह चावला ने प्रतियोगिता के नियमों की जानकारी दी। अतिथियों का स्वागत परियोजना संयोजक अनुराग राठौर व मंगलेश तोमर ने किया निर्णायक के रूप में डॉ रोमिल, दिलीप गोविलकर व सुशील सकरगाये ने अपनी सेवाएं दी। फाइनल के लिए चयनित प्रतियोगियों को बैंक ऑफ इंडिया के एके चरण,न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष विजय सनावा,भाजपा के वरिष्ठ पुरुषोत्तम शर्मा,रोटरी क्लब के सचिव अतुल अत्रिवाल एव अतिथियों के साथ ही अध्यक्ष रणवीर सिंह चावला, सचिव नारायण बाहेती,उपाध्यक्ष सुनील सकरगाये, परियोजना संयोजक मंगलेश तोमर, अनुराग राठौर, गोविंद शर्मा, विजय राठी सुरेन्द्रसिंह सोलंकी के साथ ही मनोज शाह, भूपेंद्रसिंह चौहान, हरदीप छाबड़ा, अनिल बाहेती, राकेश पाठक, एनके दवे, दीपक जोशी, अमीन खान, चंद्रशेखर मिश्रा, प्रदीप जैन, मंगलेश शर्मा, रवि जायसवाल, अविनाश शुक्ला, अमरजीत सिंह सलूजा व सदस्यों उपस्थित थे। कार्यक्रम में लायन्स क्लब, रोटरी क्लब,जेसीज क्लब व गणमान्य जन उपस्थित हुए। आज 3अगस्त को दोपहर 2 बजे से दोनों ग्रुपो के लिए फाइनल राउंड गौरीकुंज सभागृह में होगा। कार्यक्रम का संचालन मंगलेश तोमर व भूपेंद्रसिंह चौहान ने किया व आभार नारायण बाहेती ने सभी का आभार माना।

10-10 contestants reached the final of Vice of Khandwa