जानिए क्यों इस मंदिर में हनुमान जयंती पर आएंगे 10 हजार श्रद्धालु

इतने बड़े आयोजन के लिये तैयारिया भी जोरो पर की जा रही है. हनुमान जयंती पर जहाँ फ़ुलो से मन्दिर कि आकर्षक साजावट कि जायेगी. वही गलियो ओर घरो मे रंगोली व भगवा झंडा लगा श्रद्धालुओ का स्वागत किया जायेगा।

खंडवा. श्रीसिद्धेश्वर हनुमान मंदिर सिलोदा में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजन में लगभग 10 हजार लोगों के शामिल होने का अनुमान है। भंडारे के लिए 65 गांवों में देहरी पर पीले चावल रखकर निमंत्रण दिया जा रहा है। महिलाओं में भी आयोजन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। महिला मंडली गांव-गांव पहुंचकर निमंत्रण दे रही हैं।

हनुमान जयंती को होगा विशाल भंडारा

मंदिर के पुर्ण होने पर सिलोदा रेवा गुर्जर समाज ने विशाल भंडारा

देने का मन बनाया है. हनुमान जयन्ती को होने वाले इस आयोजन मे पुरे जिले से गुर्जर समाज के लोग शामिल होकर भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। सुबह भगवान के पुजा-अर्चना के बाद भंडारा सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा।

हनुमान जयंती की तैयारियां जोरों पर

ग्राम के वरिष्ठ व युवाओ द्वारा गावों मे टोली बनाकर भंडार का निमन्त्रण दिया जा रहा है तो, ग्राम की महिलाये भी भंडारा स्थल व लगने वाले अनाज की साफ़

सफ़ाई मे जुट गई है. कार्यक्रम मे लगभग 10 हजार लोगो के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

लाखों रुपए की लागत से किया है मंदिर का जीर्णोद्धार

ग्राम में लकड़ी के जर्जर हनुमान मंदिर को कायाकल्प कर जीर्णोद्धार किया गया है. लाखों रुपए की लागत से बनाया गया मंदिर जिले में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. नवनिर्मित मंदिर मे

हनुमान जी के दर्शन के लिए आने वालों के लिए किसी तीर्थस्थान से कम नहीं है. स्थानीय लोग बताते हैं कि पूर्वजों ने मंदिर को जिस तरीके का बनाया था उसी तरह का जीर्णोद्धार करने का प्रयास ग्रामीणों ने मिलकर किया. भक्ति भजन के साथ बच्चो मे भी ध्यान, एगाग्रत बड़े इसी बात को ध्यान मे रख कर मंदिर को बनाया गया है. परिणाम स्वरूप एक अद्भुत मंदिर का निर्माण हुआ है जिसकी प्रशंसा सभी जगह हो रही है।

जनभागिदारी से हुवा है मंदिर का निर्माण

किसान परिवारों ने खेती से आय का कुछ हिस्सा बचाकर मंदिर निर्माण के लिए दान कर दिया. यह समर्पण और सेवा का भाव ग्राम में रहने वाले प्रत्येक किसान परिवारों ने दिखाया है. यहि कारण रहा कि लगभग पच्चिस लाख रुपए का मंदिर मात्र एक वर्ष में बनकर तैयार हो गया. मंदिर का मुख्य आकर्षण हनुमानजी के लिए बनाया गया सिन्हासन और शिखर है. जिसके लिए महाराष्ट्र के कारीगरों को बुलाया गया था वही मंदिर की दीवारों पर विशेष नक्काशी और झालर मंदिर की खूबसूरती ओर बढा रहे हैं. मंदिर में आने जाने के लिए अलग प्रवेश द्वार ओर सीढिय़ां के साथ फव्वारा भी मंदिर मे श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है।

