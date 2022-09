समर्थन मूल्य : मूंग बेचने वाले 1100 किसानों का भुगतान, खाते में नहीं पहुंचा 12.54 करोड़

विपणन संघ और खरीद केंद्र प्रभारियों की शिथिलता के चलते मूंग बेचने वाले 1100 से अधिक किसानों के खाते में समर्थन मूल्य12.54 करोड़ रुपए नहीं पहुंचा है

खंडवा. विपणन संघ और खरीद केंद्र प्रभारियों की शिथिलता के चलते मूंग बेचने वाले 1100 से अधिक किसानों के खाते में समर्थन मूल्य12.54 करोड़ रुपए नहीं पहुंचा है। जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग के लिए आठ केंद्र हैं। कलेक्ट्रेट में पहुंची रिपोर्ट के अनुसार चालू सीजन में समर्थन मूल्य पर अभी तक 2,413 किसानों ने 3067.05 मीट्रिक टन मूंग बेची है। इसका समर्थन मूल्य 22.41 करोड़ रुपए होता है। अधिकारियों का दावा है कि 1181 किसानों के खाते में 9.77 करोड़ रुपए डाल दिए गए हैं। शेष 1132 किसानों के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है।

Money being taken from farmers at the support price center