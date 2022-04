Big accident in omkareshwar: नहर में डूबने से 4 बालिकाओं की मौत

जिले में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें नहर में डूबने से 4 बालिकाओं की मौत हो गई।

खंडवा. जिले में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें नहर में डूबने से 4 बालिकाओं की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जिले के ओंकारेश्वर रोड स्थित कोठी गांव में बुधवार सुबह नहर में नहाने गई चार बालिकाओं की डूबने से मौत हो गई। बुधवार सुबह करीब सात बजे हुए हादसे के बाद 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद गोताखोरों को उनकी डेड बॉडी मिली। थाना मांधाता पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए ओंकारेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। बताया गया कि हादसा बुधवार सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है। सुबह नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। एक छात्रा गहरे पानी में चले जाने पर उसे बचाने के दौरान अन्य तीन छात्राएं भी हादसे का शिकार हो गईं।चारों बच्चियां कक्षा 5वीं की स्टूडेंट थी और सुबह नहर में नहाने गई थीं। बच्चियां ओंकारेश्वर के निकट कोठी में स्थित ऋतंभरा देवी के आश्रम में बने छात्रावास में रहने वाली कक्षा 5वीं की चार छात्राएं आश्रम के निकट बहने वाली नहर में नहाने के दौरान डूब गई हैं। सुबह सात बजे के करीब नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। एक छात्रा गहरे पानी में चले जाने पर उसे बचाने के दौरान अन्य तीन छात्राएं भी हादसे का शिकार हो गईं। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। चारों छात्राएं खरगोन जिले की रहने वाली हैं। हादसे की वजह पैर फिसलना बताया जा रहा है। थाना मांधाता पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए ओंकारेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। मांधाता पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही है।

4 girls die due to drowning in canal in Omkareshwar