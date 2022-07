बुलोरो के फ्रीजर में रखी थी 4 क्विंटल 48 किलो अवैध मछली, चालक फरार

पामाखेड़ी में चेकिंग के दौरान पकड़ा, 15 अगस्त तक मत्स्य आखेट प्रतिबंध है

नर्मदानगर. जिले में इन दिनों मत्स्य आखेट प्रतिबंध होने के बाद भी अवैध मछली आखेट ओर मछली परिवहन किया जा रहा है। गुरुवार सुबह मत्स्य महासंघ की टीम ने पामाखेड़ी में चेकिंग दौरान एक एक बुलोरो वाहन को 4 क्विंटल 48 किलो अवैध मच्छली के साथ पकड़ा। जब्त बुलेरो वाहन में मछली खराब न हो इसके लिए बकायदा फ्रिजर भी लगा हुआ है।

क्षेत्रीय सहायक अजय श्रीवास्तव ने बताया कि मत्स्य महासंघ अपनी टीम के साथ पामाखेड़ी में चेकिंग कर रहे थे अचानक बिना नम्बर एसी लगे बुलेरो वाहन को देखा शंका होने पर वाहन को रोक कर चेक की गई तो वाहन में अवैध रूप से मछली भरी हुई थी इसी दौरान वाहन चालक बुलेरो वाहन को छोड़कर भाग निकला। वहीं मछली से भरे वाहन को नर्मदानगर थाने लाया गया जहां अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज कर बुलेरो वाहन को जब्त किया गया है। बता दें कि शासन द्वारा 15 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य आखेट प्रतिबंध किया जाता है।

इस दौरान मछली प्रजनन कॉल के दौरान अंडे पर रहती है, मत्स्य आखेट और मत्स्य परिवहन करते पडकड़ाए जाने पर सजा और जुर्माने का प्रवधान है इसके बावजूद भी प्रज्जन काल के में अवैध रूप से मछली का शिकार कर परिवहन किया जा रहा है।

बुलोरो में मछली रखने बनाया गया था फ्रीजर

पामाखेड़ी में चेकिंग दौरान जिस बुलेरो वाहन को जब्त किया गया उसमें मछली रखने के लिए फ्रिजर बनाया गया था। बता दें कि इन दिनों मछली के परिवहन करने वाले भी नित नए तरीके इजाद कर रहे है वाहनों में मछली खराब न हो जाए इसका ध्यान रखते हुए काम किया जा रहा है।

बैक वाटर में ज्यादा हो रहा मछली का शिकार

जिले के इंदिरा सागर बांध और ओम्कारेश्वर बांध के बैक वाटर में प्रतिबंध के बाद भी अवैध रूप से मछली का शिकार ओर परिवहन किया जा रहा है। लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा इस ओर नियमित कार्रवाई नहीं की जा रही है।

जब्त मछलियों को 31 हजार में किया नीलाम

बुलेरो वाहन में जब्त की गई 44 नग, 4 क्विंटल 48 किलो मछली को मत्स्य विभाग द्वारा परीक्षण किया गया। जिसमें मछली मानव द्वारा खाने योग्य पाई गई इसक ेबाद विभाग ने पंचनामा बना कर मछली को 31 हजार रुपए में नीलाम कर दिया गया।

4 quintal 48 kg of illegal fish was kept in the freezer of Bulloro4 quintal 48 kg of illegal fish was kept in the freezer of Bulloro