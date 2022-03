भूमिपूजन को 5 माह बीते लेकिन सड़क निर्माण अबतक नहीं हुआ शुरू

मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से स्वीकृत हुआ है सड़कों का निर्माण , लापरवाही को लेकर नागरिकों में आक्रोश

Published: March 21, 2022 11:53:44 am

मूंदी. मांधाता के विधायक नारायण पटेल नेे पांच माह पूर्व मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से लाखों रूपयोंं की लागत से मंदी नगर परिषद के के आंतरिक मार्गों के सीमेंटीकरण के कार्य का भूमिपूजन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियो की मौजूदगी में हुआ था।

लेकिन 5 माह बाद भी भूमिपूजन हुई सडकों का निर्माण कार्य आरम्भ नही होना से नागरिकों में आक्रोश बढ़ रहा है। नागरिकों का कहना है कि ेनिर्माण कार्य क्यों नही आरम्भ हो रहे है यदि तकनीकि खामिया है तो इनको कौन दूर करेगा ? जिम्मेदारी अधिकारी कायदे कानून को कब अमल मे लायेंगे।

नागरिको को सरकार की ओर से सीमेंट कांक्रीट जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है उसमे आखिर आड़े कौन आ रहा है यह सवाल उठना लाजिमी है नागरिक बार-बार सडको के निर्माण की गुहार लगा रहे है आश्वासन मिल रहे है लेकिन वह घडी कब आयेगी जब निर्माण कार्य की शुरूआत होगी इसका नागरिको को बेसब्री से इन्तजार है। लोग यह सोचने पर मजबूर है कि सड़कों का आखिर निर्माण कार्य आरम्भ क्यो नही किया जा रहा है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से मुख्यमंत्री की इमेज इससे जुडी है वही विधायक पटेल के ग्रह नगर मे उनके ही कर कमलो से भूमिपूजन की हुई के निर्माण में इस तरह की लेटलतीफी और कोताही जरूर सोचने पर विवश करती है कि क्या कोई सोचा समझा एजेण्डा तो काम नही कर रहा है समूचा मामला अब सवालो के घेरे मे है ।

अब जबकि मई या जून मे पंचायतो के नगरीय निकाय चुनाव के योग बनते नजर आ रहे है वहां भूमिपूजन हुई सडको का निर्माण कार्य आरम्भ नही होना गम्भीर लापरवाही का ***** बना हुआ है । जिम्मेदार जनप्रतिनिधियो को इस पर संज्ञान लेना चाहिये। नागरिक बोलने पर विवश हो रहे है ।

