12 साल बाद बोर्ड पैटर्न पर हुई परीक्षा, 5 वीं 93.44 तो 8 वीं के 88.87 फीसदी विद्यार्थी रहे पास

राज्य शिक्षा केन्द्र ने पहली बार वन क्लिक से जारी किया 5वीं-8वीं का परिणाम

Published: May 14, 2022 11:00:16 am

खंडवा. राज्य शिक्षा केन्द्र ने शुक्रवार को वन क्लिक के माध्यम से 5वीं-8वीं वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। 12 साल बाद आरएसके ने बोर्ड पैटर्न पर ये परीक्षाएं आयोजित की गईं। यही कारण है कि जिले में 5 वीं 93.44 तो 8 वीं के 88.87 फीसदी विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। जिले में 5वीं में कुल 0.3 प्रतिशत बच्चे ए प्लस ग्रेड में व 9.2 फीसदी बच्चों को मिला है ए ग्रेड। वहीं 8वीं में 1.3 फीसदी बच्चे एक प्लस ग्रेड व 17.4 बच्चे ए प्लस ग्रेड में हैं।

गिरते शिक्षा के स्तर को देख फिर बोर्ड किया

2009 से 2021 तक लागू हुए इस पद्धति के कारण कक्षा एक से आठवीं तक प्रत्येक बच्चे को पास करना शुरू कर दिया था। इस कारण शिक्षकों का पढ़ाई से फोकस कम हो गया। शिक्षकों की रुचि कम होने से बच्चों के शिक्षा का स्तर लगातार गिरने लगा। इसी को लेकर मप्र सरकार ने पिछले साल आरटीई अधिनियम के बावजूद कक्षा 5वीं व 8वीं के लिए बोर्ड पैटर्न लागू करने का निर्णय लिया। केंद्र से स्वीकृति के बाद इस साल 2022 में पहली बार बोर्ड की तरह परीक्षा आयोजित हुई।

जिले के विद्यार्थी

5वीं में दर्ज विद्यार्थी- 17 हजार 763

उपस्थित - 16 हजार 597

प्रतिशत- 93.44

8वीं में दर्ज विद्यार्थी- 15 हजार893

उपस्थित- 14 हजार 124

प्रतिशत- 88.87

फैक्ट फाइल

कक्षा- 5वीं

परिणाम - विद्यार्थी - प्रतिशत

ए प्लस ग्रेड- 42 - 0.3

ए ग्रेड- 1530 - 9.2

बी प्लस ग्रेड- 5445 - 32.8

बी ग्रेड- 6543 - 39.4

सी प्लस ग्रेड- 1914 - 11.5

सी ग्रेड- 891-5.4

डी गे्रड- 232-1.4

--------------

कक्षा- 8वीं

परिणाम - विद्यार्थी - प्रतिशत

ए प्लस ग्रेड- 185- 1.3

ए ग्रेड- 2461-17.4

बी प्लस ग्रेड- 5617-39.8

बी ग्रेड- 4484-31.7

सी प्लस ग्रेड- 916-6.5

सी ग्रेड- 371-2.6

डी गे्रड 90-0.6

इनका कहना है

शुक्रवार को राज्य शिक्षा केन्द्र ने 5वीं-8वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी किया गया। सभी प्राचार्यों को जानकारी दी है कि वे सभी बच्चों को परीक्षा परिणाम मुहैया कराएं।

पीएस सोलंकी, डीपीसी खंडवा

5th-8th result released for the first time with one click