सरकार ने स्कूल बैग की नई पॉलिसी लागू : कंधे पर पांच गुना बोझ ढो रहे 5वीं के बच्चे

पत्रिका ने रियालिटी चेक करने शहर के सेंट जोसेफ, सरकार ने स्कूल बैग की लागू की पॉलिसी, हॉली स्प्रिट समेत कई स्कूल के बच्चों के बैग का किया वजन. निर्धारित से तीन से पांच गुना अधिक मिला वजन. बावजूद बच्चों का कम नहीं हो रहा बोझ

खंडवा. सरकार स्कूल बैग की नई पॉलिसी लागू कर दी है। सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में पहली से 10वीं तक बैग के वजन की सीमा भी तय कर दी गई है। बावजूद इसके निजी स्कूलों के बच्चे कंधे पर निर्धारित वजन का तीन से पांच गुना बोझ ढो रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी पॉलिसी के तहत स्कूल प्राचार्यों के नाम पत्र भेजकर मॉनीटरिंग करना भूल गए। यही नहीं नियंत्रण के लिए अभी तक टीम तक गठित नहीं की गई है।

5th class children carrying five times the burden on their shoulders