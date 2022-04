खंडवा से महू ब्राडगेज में रोडा बने अतिक्रमणकारियों को 7 दिन में जगह खाली करने का नोटिस

लाल चौकी के 60 परिवारों से सांसद से कहा पांच-छह माह दिलाए मोहलत

खंडवा. खंडवा से महू ब्राडगेज का कार्य तेजी से किया जा रहा है। खंडवा स्टेशन से रामेश्वर पुलिया, लाल चौक और अहमदपुर खैगांव बायपास तक ब्राडगेज के लिए निर्माण कार्य के साथ ही पटरी बिछाने का कार्य भी शुरू हो चुका है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 6 माह के अंदर चार किमी की यह लाइन डल जाने से खंडवा-सनावद मेमू ट्रेन चलने की संभावना है। रेलवे प्रशासन द्वारा सक्रियता से इसमें कार्य किया जा रहा है वहीं इस पटरी मार्ग पर बाधक बन रहे अतिक्रमणों को भी हटाया जा रहा है। लाल चौकी के समीप वर्षो से निवास कर रहे लगभग 60 परिवारों को वरिष्ठ सेक्शन रेल पथ खंडवा द्वारा सात दिन में जगह खाली करने का नोटिस दिया गया है। उल्लेखनीय है कि लालचौकी स्थित रेलवे भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान, झोपड़ी बना कर वर्षो से रहवास किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं। पुन: सात दिन में रेलवे की भूमि खाली कराने का नोटिस दिया गया है। सभी रहवासियों ने खंडवा पहुंचे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से सोमवार को लाल चौकी स्थित महालक्ष्मी माता मंदिर प्रांगण में मुलाकात कर कहा कि हम सब मजदूरी करने वाले लोग हैं और वर्षो से इस भूमि पर रह रहे हैं। रेलवे द्वारा सात दिन में जगह खाली करने का नोटिस दिया गया है, हम गरीबों की चिंता करें और मकान तोडऩे की जो कार्यवाही है उसे पांच से छह माह के लिए बढ़ा दिया जाए ताकि हम अपनी व्यवस्था कर स्वयं मकान खाली कर देंगे। साथ ही निवेदन है कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा जो गरीबों को पट्टे और मकान बनाकर दिए जा रहे। इस योजनांतर्गत हमें भी इस योजना का लाभ दिलाने में सहयोगी बने। 60 परिवारों के महिला व पुरूषों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को वार्ड पार्षद रमेश गुर्जर व सुभाष खंडेलवाल की मौजूदगी में ज्ञापन सौंपा। इस पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि भाजपा की हमारी मोदी एवं शिवराज की सरकार लोगों को उजाडऩे में विश्वास नहीं रखती, हम आवासहीनों को मकान बना कर दे रहे हैं। चूंकि आप सभी रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण कर वर्षो से रह रहे हैं अत: मैं आपकी बात रेलवे अधिकारियों के समक्ष रख कर समय सीमा बढ़ाने के लिए कहूंगा। साथ ही जिला प्रशासन से भी आप लोगों को अन्यत्र जगह दिलाने के भी प्रयास करूंगा। सांसद पाटिल के साथ जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल, सुनील जैन, मंगल यादव, बप्पी नरवाले, चंद्रेश पचौरी सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

7 days notice to the encroachers who became a roadblock in broad gauge