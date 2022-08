तवा के 7 गेट 8-8 फीट खोले, इंदिरासागर व ओंकारेश्वर बांध में अलर्ट

इंदिरासागर 1.18 तो ओंकारेश्वर बांध 1.89 मीटर है खाली, तवा का पानी आज पहुंचेगा इंदिरासागर बांध





Published: August 10, 2022 11:22:30 am

खंडवा. नर्मदापुरम जिले में सोमवार को हुई बारिश से तवा बांध के गेट एक बार फिर खोलने पड़े। सोमवार सुबह तवा बांध के सात गेट पांच-पांच फीट तक खोलकर पानी डिस्चार्ज किया गया। जिसके कारण मंगलवार को खंडवा जिले के इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध में अलर्ट जारी किया गया है। वर्तमान में इंदिरासागर का वॉटर लेवर 258.82 है तो वहीं ओंकारेश्वर बांध का 194.71 मीटर है। जो अपनी क्षमता से करीब दो मीटर कम है। जानकारी के अनुसार नर्मदापुरम जिले में पहाड़ी क्षेत्रों में रविवार और सोमवार रातभर हुई जोरदार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए। पिछले 24 घंटे में नर्मदापुरम् के पचमढ़ी में करीब पौने चार इंच बारिश दर्ज की गई जिससे तवा बांध का जलस्तर तेजी से बढऩे के कारण सुबह 9.30 बजे से डेम के 7 गेट 8-8 फीट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है।

तवा बांध से छोड़ा जा रहा पानी

बैतूल और पचमढ़ी क्षेत्र में बारिश से तवा जलाशय का जलस्तर बढऩे लगा। 15 अगस्त तक तवा में 1160 फीट गवर्निंग लेवल तक पानी रखना है। जिसकी वजह से बांध प्रबंधन ने बांध के गेट खोलने का निर्णय लिया। सोमवार को तवा बांध के तीन गेट 3-3 फीट तक खोले गए। दोपहर में 5-5 फीट और शाम 4 बजे तक 7 गेट 8-8 फीट खोलकर पानी डिस्चार्ज किया गया। तवा बांध के कुल 13 में से 7 गेट से 86 हजार 821 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं।

इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध लबालब, जलस्तर पर पैनी नजर

आसपास के जिलों में हो रही लगातार वर्षा से नदी-नालों में उफान तथा स्टाप डैम और बांध लबालब हो गए है। इनका जलस्तर नियंत्रित करने के लिए बांध प्रबंधन को मशक्कत करनी पड़ रही है। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के गेट भी कभी भी खुल सकते है। इसको लेकर अधिकारियों ने दोनों बांधों के जलस्तर पर पैनी नजर बना रही है। दोनों ही बांधों का वर्तमान में जलस्तर करीब दो मीटर तक खाली है। इंदिरा सागर बांध का जलस्तर 258.82 मीटर तथा ओंकारेश्वर बांध का 194.71 बना हुआ है।

