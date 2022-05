लहसन के कट्टों की आड़ में पिकअप में भरे थे 9 गौवंश, हादसे से हुआ खुलासा

हादसा हुआ तो हाइवे पर वाहन छोड़कर भागे तस्कर

Published: May 13, 2022 10:41:31 am

बोरगांव बुर्जुर्ग/कुमठी. इंदौर-इच्छापुर हाइवे पर गौवंश तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। तस्कर अभी भी नए-नए हथकंडे अपनाकर गौवंश की तस्करी कर रहे है। गुरुवार सुबह बोरगांव पुलिस को सूचना मिली की एक पिकअप वाहन रूस्तमपुर की ओर कुमठी गांव के बाहर क्षतिग्रस्त अवस्था में खड़ा है, जिसकी नंबर प्लेट पर नंबर भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे है।

उसमे लहसन के कट्टे भरे है और उसमे से बुरी तरह बदबू आ रही है, साथ ही वाहन के नीचे खून भी गिर रहा है। पुलिस ने पहुंचकर लहसन के कट्टे हटाकर वाहन के अंदर

देखा तो रस्सी से पैर और मुंह

बंधे गौवंश थे जो की मृत अवस्था में थे।

पिकअप में दो पार्टेशन

बता दें की तस्करों ने एक पिकअप वाहन में दो पार्टेशन कर रखा था। जिसके अंतर्गत लोगों को गुमराह करने के लिए तस्करों ने ऊपर के पार्टेशन में लहसन के कट्टे भरे थे ताकि देखने वालों को लगे की लहसन का परिवहन हो रहा है और दूसरे पार्टेशन में नीचे की ओर ठूस ठूंसकर रस्सी से चारों पैर और मुंह बांधकर गौवंश भरे थे।

9 cows were filled in the pickup under the guise of garlic cloves