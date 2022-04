प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही सोलर प्लांट में भड़की आग

अमलपुरा में चल रहा था 150 मेगा वॉट के प्रोजेक्ट का काम, आग लगने से निजी कंपनी को करोड़ों का नुकसान

खंडवा. शहर से लगे कनवानी गांव में सोलर प्लांट बनाने का काम शुरू होना है। लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही यहां आग भड़क गई। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ही सोलर प्लेट मॉड्यूल के सैकड़ों बॉक्स आग की जद में आ गए। शनिवार की सुबी करीब साढ़े 7 बजे आग लगने का पता चला था जिसके पांच घंटे बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका।

150 मेगा वॉट का प्रोजेक्ट

जावर थाना अंतर्गत कनवानी गांव में 150 मेगा वॉट का सोलर प्लांट प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्लांट को बनाने के लिए निजी कंपनी यूपीसी को काम मिला है। कंपनी ने अभी यहां सोलर प्लेट मॉड्यूल के सैकड़ों बॉक्स अधिकृत जमीन पर रखे हैं। इस जमीन के आस पास खेत हैं।

सोलर तक पहुंची खेत की आग

यूपीसी कंपनी के अधिकारी बताते हैं कि सुबह करीब साढ़े 9 बजे आग लगने का पता चला। सूचना देने पर दमकल आए, आस पास से टैंकर बुलाए और नजदीक खेतों में लगे मोटर पंप चलाकर काबू पाने की कोशिश की गई। दोपहर करीब 2 बजे आग पर काबू पाया जा सका है। यह बात सामने आई है कि पास ही के खेत में आग लगी थी जो हवा से सोलर बॉक्स तक पहुंची और भड़क गई।

कारोड़ों की प्लेट जलकर खाक

निर्माणाधीन सोलर प्लांट में भीषण आग से करोड़ों रुपए की सोलर प्लेट्स जलकर खाक हो गईं। बताते हैं कि अमलपुरा के पास कनवानी गांव में हुई इस घटना के बाद विद्युत कंपनी के अधिकारी भी पहुंचे थे। यहां करीब 200 एकड़ जमीन पर सोलर प्लांट बन रहा है। आग लगने से करीब 400 बॉक्स में रखी सोलर प्लेट जल गई हैं। जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है।

रिपोर्ट करने कोई नहीं आया

इस घटना के बारे में शनिवार की शाम डीएसपी मुख्यालय दीपा मांडवे से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें आग लगने की कोई सूचना नहीं मिली है। दूसरी ओर जावर थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिलने पर थाना से पुलिस बल भेजते हुए दमकल रवाना कर दिया था। लेकिन कंपनी का कोई व्यक्ति आग लगने की रिपोर्ट करने थाना नहीं आया।

A fire broke out in the solar plant even before the project started