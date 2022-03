चेट्रीचंड पर शहर में निकलेगी वाहनों की रैली

जन्मोत्सव की महाआरती के साथ होगा भंडारा, पारिवारिक मिलन मेला व झूलण जी मौज का होगा आयोजन

खंडवा. चेट्रीचंड के अवसर पर युवाओं की टीम शहर में वाहनों की रैली निकालेगी। सिंधी कॉलोनी स्थित प्राचीन श्री झूलेलाल मंदिर में श्री झूलेलाल नवयुवक मंडल एवं श्री झूलेलाल समर्थ पैनल के संयुक्त तत्वावधान में अपने इष्ट देव भगवान श्री झूलेलाल का जन्मोत्सव चेट्रीचंड सिंधीयत दिवस के रूप में 2 अप्रैल को श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान चार दिवसीय आयोजन होंगे।

A rally of vehicles will come out in the city on Chetrichand