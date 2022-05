हादसा: पति-देवर के शव के पास 13 घंटे मृत बेटे को छाती पर लेकर लेटी रही मां

तीर्थदर्शन कर लौट रहा मिश्रा परिवार हुआ हादसे का शिकार, 6 साल के मासूम सहित तीन की मौत, कलेक्टर के फोन पर 13 घंटे बाद मिल सका शव वाहन तब हुआ पोस्टमार्टम

खंडवा. नई कार खरीद कर एक परिवार के छह सदस्य तीर्थ दर्शन करने निकले थे। ओंकारेश्वर दर्शन के बाद लौटते समय सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात 3 बजे इनकी कार पलट कर पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में 6 साल के मासूम के साथ उसके पिता व चाचा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि बच्चे की मां व तीन साल की बच्ची और एक युवक सुरक्षित हैं। हादसे से हतप्रभ मां बेटे का शव छाती से लगाकर 13 घंटे तक पति और देवर के शव के पास ही लेटी रही। मंगलवार की शाम 4 बजे शव वाहन मिलने पर पोस्टमार्टम कराया जा सका। घटना की सूचना मिलने पर सुबह 11 बजे ही परिवार के सदस्य रोशनी अस्पताल पहुंच गए थे।

यह दर्दनाक हादसा आशापुर-बैतूल हाईवे पर बाराकुंड फाके के पास हुआ। दुर्घटना में जीवित बचे उपेंद्र पिता माखनलाल (26) ने बताया वे मूलत: रीवा के रहने वाले हैं। कुछ माह पहले ही काम के सिलसिले में नागपुर शिफ्ट हुए थे। भाई प्रतीक ने नई कार खरीदी थी, जिससे हम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने निकले थे। पहले इंदौर होते हुए उज्जैन गए। महाकाल के दर्शन के बाद ओंकारेश्वर आए। यहां दर्शन कर खंडवा के लिए निकले। बीच में एक जगह भोजन के लिए रुके। आशापुर-बैतूल हाईवे पर रात करीब तीन बजे रोशनी के पास कार दुर्घटना हो गई। कार प्रतीक चला रहा था। थके होने से सब नींद में थे। अचानक कार पलटते हुए पेड़ से जा टकराई। घटना में चचेरे भाई मोहित उर्फ सुधीर पिता राजेश मिश्रा (32), प्रतीक पिता अमृतलाल मिश्रा (25) व मोहित के 6 साल के बेटे युवान की मौके पर ही मौत हो गई। मोहित की पत्नी आभा (28), देवर उपेंद्र पिता अमृतलाल (26) को मामूली चोट आई है। मोहित की दो साल की बेटी यशी भी सुरक्षित है।

प्रशासन की लापरवाही, 13 घंटे बाद मिला शव वाहन

दुर्घटना की सूचना मिलते ही मोहित के पिता राजेश मिश्रा अपने पांच-छह परिजन को लेकर सुबह 11 बजे ही रोशनी पहुंच गए थे। वे तभी से पुलिस व प्रशासन के अफसरों से शव वाहन मांगते रहे। दोपहर में कलेक्टर अनूप कुमार सिंह से गुहार लगाई। जिसके बाद करीब 4 बजे वाहन रोशनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, तब जाकर शवों को पीएम के लिए खालवा भेजा जा सका।

पुलिस ने निकाला बच्चे का शव

कार पेड़ से टकराते ही युवान खिड़की से गिरा और नीचे दब गया। सूचना के कुछ ही मिनट में डायल 100 टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस जवानों ने कार के नीचे से बच्चे का शव निकाला। पुलिस ने अपना काम मुश्तैदी से किया, लेकिन स्वास्थ्य, प्रशासन ने शव वाहन भेजने में काफी लापरवाही बरती।

बेटे के शव को पीएम के लिए मां से छीनना पड़ा

पति, देवर व बच्चे की मौत से आहत आभा की हालत देख हर कोई द्रवित हो उठा। वह अपने मृत बेटे के शव को 13 घंटे तक छाती पर लेकर लेटी रही, वह भी पति और देवर के शवों के पास। रोशनी चौकी के एएसआई मंगलसिंह चौहान ने बताया जब शवों को पीएम के लिए ले जाने का समय आया तब भी आभा बच्चे को छोडऩे को तैयार नहीं थी। परिजन को उससे बच्चे का शव छीनकर ले जाना पड़ा।

इनकी हुई मौत

मोहित उर्फ सुधीर पिता राजेश मिश्रा (32)

प्रतीक पिता अमृतलाल मिश्रा (25)

युवान पिता मोहित (6)

Accident: Mother lying on her chest with dead son near dead body