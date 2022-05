डकैती के बाद कार चालक की हत्या का आरोपी 12 साल बाद मिला

देशगांव चौकी पुलिस ने की गिरफ्तारी, तीन आरोपियों को हो चुका आजीवन कारावास

Published: May 13, 2022 04:47:30 pm

खंडवा. दमन से किराए पर कार लेने के बाद कार चालक की हत्या करते हुए कार लेकर फरार होने के सनसनीखेज अपराध का आरोपी 12 साल बाद खंडवा पुलिस को मिला है। जिसकी गिरफ्तारी करते हुए उसे अदालत में पेश कर दिया गया।

देशगांव चौकी प्रभारी शिवराम पाटीदार ने बताया, आरोपियों के गिरोह ने दमन से एक इनोवा गाड़ी किराए पर ब़ुक की थी। उस गाड़ी से आरोपी इंदौर के रास्ते ओंकारेश्वर आए फिर देशगांव घाटी में कार चालक की हत्या के बाद बिहार भाग गए। बिहार में कार बेचने की फिराक में आरोपी पकड़े गए थे। लेकिन एक आरोपी राजीव उर्फ राजू भाग निकला था। जो बाद में लूट के एक अपराध में सूरत में पकड़ा गया। सूरत पुलिस से खबर मिली तो वर्ष 2020 में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कराया गया। जिसके बाद आरोपी अब मिल पाया है।

वारदात के बारे में बताया कि थाना छैगांव माखन के अपराध क्रमांक 37/2010 में आइपीसी की धारा 302, 201, 120बी, 395 में अभियुक्त राजीव उर्फ राजू बिहारी पिता विश्वनाथ शर्मा (44) निवासी कोरियावा थाना मसोदी जिला पटना बिहार को गुरुवार को गुजरात पुलिस लाजपुर सेंट्रल जेल सूरत से लेकर खंडवा न्यायालय में पेश करने आई। जिसके बाद देशगांव थाना प्रभारी ने पुलिस रिमांड लिया और अनुसंधान के बाद उसको वापस न्यायालय में पेश कर ज्यूडिशियल रिमांड में भेज दिया। आरोपी राजू अपने साथियों के साथ दमन से एक इनोवा कार उज्जैन के लिए किराए पर लेकर चला था। 10 फरवरी 2010 को रास्ते में गाड़ी के ड्राइवर सदरुद्दीन की हत्या कर उसका शव देशगांव घाटी में फेक गए। उसकी इनोवा कार लूट कर आरा जिला भोजपुर बिहार में आरोपी सौदा कर रहे थे तभी बिहार पुलिस ने पकड़ लिया था। आरोपी राजीव वहां से फरार हो गया था।

इन्हें आजीवन कारावास

इस अपराध के अन्य आरोपी मो. अफसर अहमद उर्फ राजू पिता मो.अब्दुल अहमद निवासी कटरा फर्रुखाबाद उप्र, अरुण पिता सुरेश पंडित निवासी नवागड़ी बिहार व दिलीप पिता सुदम सिंह भोजपुर बिहार पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। इन तीनों को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।

