नगरीय क्षेत्र की वोटर लिस्ट में जुड़वाएं नाम, शेड्यूल जारी

खंडवा. मप्र राज्य आयोग भोपाल द्वारा नगरीय निकायों/ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2022 अर्हता तिथि 1 जनवरी, 2022 की स्थिति में कार्यक्रम जारी किया गया है। दावा आपत्ती के आवेदन पत्र 11 अप्रैल 2022 तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, नगर निगम कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय तथा वाडों एवं जनपद पंचायत/ संबंधित ग्राम पंचायत के मुख्यालयों में प्राप्त किए जाएंगे।

Work of name cut-off from voter list begins